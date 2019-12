Joaquìn Correa ha parlato durante l’inaugurazione del nuovo store

Joaquìn Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e Sky Sport durante l’apertura del nuovo store in centro. Ecco ciò che ha detto.

PARLA CORREA – «La Juve avrà voglia di vincere ma noi non saremo da meno, dobbiamo continuare così. Tutto questo entusiasmo fa sempre piacere, è davvero bellissimo. Non ci possiamo fidare dei bianconeri, siamo in un ottimo momento e giochiamo un bel calcio, ma la rosa dei piemontesi è davvero pericolosa».