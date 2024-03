Lazio, stop alla collaborazione con il dirigente addetto agli arbitri. Il motivo

La Lazio ha deciso di interrompere la collaborazione con il dirigente addetto agli arbitri: la mossa del club biancoceleste

Come scrive Repubblica, la Lazio ha deciso, per questo finale di stagione, di interrompere la collaborazione con Marco Gabriele, inserito nei ranghi societari come dirigente addetto al rapporto con gli arbitri.

Probabile una soluzione interna per “tappare” il buco che si è venuto ora a creare. Il motivo? Secondo le prime ricostruzioni del quotidiano, le recenti polemiche arbitrali non avrebbero influito in ogni caso su questa decisione.