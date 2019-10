Lazio, Stendardo: «Questo è l’anno giusto per la Champions!»

Willy Stendardo ha parlato del momento biancoceleste

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, è intervenuto a Non è la Radio per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA STENDARDO – «Il campionato italiano è molto tattico, i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi. Alcuni automatismi devono essere studiati e assimilati. Non mi meraviglio che i nuovi giocatori della Lazio stiano faticando un po’. Mi auguro che i biancocelesti possano in difesa evitare quelle distrazioni degli anni scorsi, perchè ha ottime possibilità e credo sia l’anno giusto per la Champions. La questione della gerarchia nei rigori? Ovviamente ci sono dei rigoristi assegnati prima della partita. Tante volte si decide in tempo reale, nel caso di Firenze l’altruismo di Immobile voleva premiare un Caicedo che dà tanto per la squadra».