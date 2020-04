Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Guglielmo Stendardo in merito al presidente Claudio Lotito

Guglielmo Stendardo, ex biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Tuttosalernitana.com per dire la sua in merito al presidente della Lazio Claudio Lotito.

«Lotito è un personaggio vulcanico e un imprenditore capace. Il modello Lazio è la dimostrazione di come sappia gestire il tutto: i risultati schiacciano le parole. In alcuni momenti i suoi modi potrebbero essere diversi, ma lui è così».