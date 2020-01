Lazio, Stendardo: «Napoli in difficoltà ma ha un organico importante»

Lazio, le parole di Guglielmo Stendardo in merito al match di questa sera tra il Napoli e la squadra di Inzaghi

Poco meno di un’ora e Lazio e Napoli scenderanno in campo al San Paolo per il match di Coppa Italia. Nel pre gara l’ex Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per dire la sua.

«Il Napoli è in difficoltà, i risultati sono negativi ma io credo nell’organico della squadra azzurra. Questa è una partita importante per la formazione di Gattuso, deve affrontarla nel miglior modo possibile. La Lazio gioca con un modulo collaudato, Inzaghi è il valore aggiunto e ha dei giocatori di assoluta qualità: da Immobile a Milinkovic, sono giocatori straordinari. E’ una squadra che oltre a vincere, convince. Ma attenzione al Napoli perché io credo nelle individualità a disposizione di Gattuso».