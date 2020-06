Lazio, staff medico speciale per la partita contro l’Atalanta

Lazio, per la trasferta di questa sera a Bergamo, lo staff medico biancoceleste subirà qualche cambiamento

Dopo quasi quattro mesi, la Lazio, questa sera, tornerà finalmente in campo. La partita sarà molto complicato, visto che si troverà a Bergamo contro l’Atalanta.

A seguire la squadra, come di consueto, c’è anche lo staff medico, che però per questo match avrà alcune variazioni. Come riporta il Messaggero, il dott. Ivo Pulcini, direttore sanitario dei biancocelesti, sostituirà l’ortopedico di riferimento Rodia (assente per motivi personali). Il fisioterapista Valerio Caroli, dimessosi dall’incarico ed approdato alla Ternana, sarà sostituito da Christian Marsella.