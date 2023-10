Lazio, l’Olimpico ora è un tabù: il dato che spaventa Sarri verso la Fiorentina

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara al big match con la Fiorentina di Italiano, attenzione però ad un particolare tabù all’Olimpico

Ci siamo, neanche tempo di metabolizzare la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, che per la Lazio è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. I capitolini affronteranno infatti questo lunedì la Fiorentina di Vincenzo Italiano tra le mura dello Stadio Olimpico.

Attenzione però, siccome dati alla mano giocare davanti ai propri tifosi non sembrerebbe essere un vantaggio per immobile e i suoi. Sono infatti appena 7 i punti conquistati “in casa” dal club della Capitale in quattro partite. Il che rende la Lazio virtualmente all’undicesimo posto nella speciale classifica per incontri disputati tra le mura amiche. Ora è quindi il tempo di sfatare il tabù.