Lazio, un vero capolavoro: gli acquisti ponderati significano successo

Questa Lazio ‘nasce’ dal grande lavoro del ds Tare e del presidente Lotito

Il vero successo della Lazio non è avvenuto in Arabia bensì nel momento in cui ci sono state delle trattative davanti a una scrivania. Talenti presi a poco, valorizzati e ben sostituiti in caso di vendita: un sistema di calcio davvero eccellente e ben congegnato che Lotito e Tare hanno imbastito nel corso degli anni e, ovviamente, ha saputo dare frutti. Come riporta Gazzetta.it, basta prendere gli undici capitolini titolari nella sfida di Supercoppa vinta contro la Juventus, vedere quanto sono stati pagati e quanto costerebbero ora se qualcuno volesse acquistarli: quattro volte tanto.