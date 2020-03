Lazio, tutta la squadra unita anche contro la pandemia

Tutti i giocatori della Lazio sono a Roma: nessuna fuga all’estero, uniti anche contro l’Emergenza Coronavirus

Nessuna fuga, tutti a Roma. La Lazio è nella Capitale: giocatori, staff, società, tutti nel pieno rispetto delle regole fissate per l’Emergenza Coronavirus. Anche chi ha la famiglia lonta è rimasto: tutti uniti sullo stesso fronte, con il desiderio di tornare presto sul campo.

Una mossa che molti giocatori di Juventus ed Inter, ad esempio, non hanno rispettato: tanti hanno abbandonato l’Italia per raggiungere i parenti all’estero e che, una volta tornati, dovranno rispettare 15 giorni di isolamento, prima di ricominciare gli allenamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, un dettaglio da non sottovalutare…