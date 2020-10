Lazio, squadra già al lavoro verso il Bruges: si rivede Milinkovic

Nel centro sportivo di Formello la Lazio è tornata ad allenarsi in vista della sfida di Champions League con il Bruges

Non c’è tempo per festeggiare. La Lazio è già in campo in mattinata nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i protagonisti del successo per 2-1 contro il Bologna, allenamento normale per chi è ieri subentrato o è rimasto a riposo all’Olimpico. Il calendario non ammette soste. Mercoledì sera in Belgio è in programma la seconda partita di Champions League contro il Bruges. Un appuntamento a cui Simone Inzaghi vuole arrivare nel migliore dei modi dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund dello scorso martedì.

Non saranno della partita gli infortunati Radu e Lulic, oltre a Vavro, escluso dalla lista Uefa. Certa la presenza di Lazzari, entrato ieri nel primo tempo contro il Bologna. Da valutare le condizioni di Milinkovic, uscito malconcio dal match con i tedeschi. Il serbo non è stato convocato per il match con i rossoblù. Oggi si è rivisto in campo. Domani inizieranno le prove tattiche.