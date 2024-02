Lazio, gioia a metà per Luis Alberto: il Mago si sblocca dopo un'infinità. Ma non basta...

La Lazio contro la Fiorentina va in vantaggio, ma spreca il gol del centrocampista che non segnava da quattro mesi

Contro la Fiorentina la Lazio è passata in vantaggio grazie alla rete di Luis Alberto, che non segnava da ben quattro mesi. Una liberazione per il giocatore spagnolo, che ha finalmente ritrovato la via della rete anche se lontano da casa.

I biancocelesti, come risaputo, però hanno poi sprecato il vantaggio, subendo la rimonta dei padroni di casa, che si sono poi imposti per 2-1.