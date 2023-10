Lazio, Sponsor Expo sulla maglia? Lotito va all in, ecco la data

La Lazio accelera per indossare lo sponsor per Expo 2023, il patron Lotito affonda e spunta la prima data possibile

Il conto alla rovescia è in procinto di terminare, ancora pochi giorni e poi la Lazio potrebbe finalmente indossare le maglie con il nuovo sponsor posizionato sopra. Come riportato stamane da Il Messaggero infatti il patron Lotito avrebbe compiuto un altro passo avanti per far vestire ai suoi giocatori il logo della candidatura di Roma per Expo 2030.

Salvo clamorosi colpi di scena dunque, la novità in casa biancoceleste potrebbe già arrivare in quel di Reggio Emilia per la sfida contro i padroni di casa del Sassuolo. Resta da sciogliere invece il nodo su SPQR, ma si vocifera che il comune abbia già fornito il proprio consenso.