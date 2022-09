Lazio Spezia in tv e streaming: ecco dove seguire il match dello Stadio Olimpico

Lazio Spezia, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/23

La Lazio affronterà lo Spezia nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Dopo lo stop del campionato per dare spazio agli impegni dell’Italia, tornano in campo i biancocelesti per il primo impegno del nuovo tour de force.

Il match andrà in scena domenica alle ore 12.30 e sarà possibile seguirlo su DAZN e i canali Sky.