Sulfaro: «Spero la Lazio torni quella vista in passato. Su Strakosha...»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, l’ex portiere Michelangelo Sulfaro ha commentato la gara contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

«Non sarà una partita semplice questa sera per la Lazio dopo la sconfitta contro il Milan. Mi auguro che la Lazio possa tornare quella vista in passato e tornare in Europa. Strakosha è un ottimo portiere tra i pali, deve però uscire maggiormente e parlare di più. Oggi i portieri giocano eccessivamente con i piedi, ai miei tempi non calciavano neanche il rinvio dal fondo. La mia peggior partita fu a Foggia, l’ultima con la maglia della Lazio. Perdemmo malamente, fu la mia gara peggiore ed in quella stagione retrocedemmo. La Lazio è superiore in tutto allo Spezia, ma i liguri non hanno nulla da perdere e giocherà la sua partita. I biancocelesti dovranno aver paura solo di loro stessi».