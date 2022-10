Lazio-Spezia, Martusciello pronto a sostituire lo squalificato Sarri: i precedenti

Giovanni Martusciello, vice di Sarri, sostituirà il tecnico toscano, squalificato, nella gara di domani con lo Spezia: i precedenti

Giovanni Martusciello è pronto a sostituire lo squalificato Maurizio Sarri nella gara di domani contro lo Spezia all’Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, per l’ex tecnico dell’Empoli e vice di Spalletti all’Inter non sarà la prima volta.

Infatti già in due occasioni Martusciello, apprezzato e molto ascoltato dalla squadra che lo considera più di un secondo, aveva sostituito Sarri. Entrambi i precedenti risalgono alla scorsa stagione: 2-2 con il Cagliari all’Olimpico il 19 settembre 2021 e il pareggio per 1-1 contro il Torino in trasferta (23 settembre 2021). Domani l’occasione appare ghiotta per centrare la prima vittoria.