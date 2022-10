Lazio-Spezia, Lazzari punta alla maglia da titolare: ballottaggio con Hysaj

Manuel Lazzari ha completamente recuperato dal problema al flessore: ballottaggio aperto con Hysaj in vista di Lazio-Spezia

Manuel Lazzari ha pienamente recuperato dal problema al flessore accusato lo scorso 11 settembre contro il Verona all’Olimpico. Il terzino si allena da due giorni regolarmente in gruppo e punta ad una maglia da titolare.

Tuttavia Sarri potrebbe anche decidere di procedere con cautela e risparmiare il ragazzo in vista della delicata sfida in Europa League contro lo Sturm Graz. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, è aperto il ballottaggio con Hysaj. L’albanese è stato tra gli ultimi a tornare a Formello dagli impegni con la Nazionale ma potrebbe essere preferito all’ex Spal.