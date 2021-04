Lazio Spezia, le immagini dall’Olimpico con l’omaggio per Daniel VIDEO

La Lazio ha pubblicato su Twitter le immagini dello Stadio Olimpico per la sfida contro lo Spezia, mostrando anche l’omaggio per Daniel

Sta per iniziare la sfida tra Lazio e Spezia allo Stadio Olimpico di Roma: le due squadre scenderanno in campo alle 15.00 per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo, il club biancoceleste ha mostrato le immagini dell’arena di gioco, rivelando anche l’omaggio per Daniel Guerini.

«Ciao Guero» campeggia in Tribuna Tevere, con il numero 10 in mezzo. La partita di oggi sarà all’insegna del ricordo di questa giovane promessa biancoceleste, tragicamente scomparsa la scorsa settimana. Tuttavia, in questo fine settimana di Pasqua, la Lazio lo porterà in campo con sé, per mostrare come Daniel sia ancora vivo in tutti i cuori che battono per la Prima Squadra della Capitale.