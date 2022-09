Lazio Spezia, Gotti sorride: Daniel Maldini torna in gruppo. Il report

Lo Spezia si è allenato quest’oggi in vista del match contro la Lazio: buone notizie per Luca Gotti da Daniel Maldini

Lo Spezia si è allenato quest’oggi per preparare la sfida di domenica allora di pranzo contro la Lazio. Ecco il report dell’allenamento.

REPORT – «In casa Spezia si continua a lavorare sul terreno del Comunale di Follo in vista della trasferta dell’Olimpico di Roma prevista per domenica 2 ottobre alle ore 12.30. Seduta di allenamento mattutina iniziata con la consueta attivazione tecnica, seguita da esercitazioni tattiche e finalizzate al possesso, sviluppi offensivi e partitella finale. Nuovamente in gruppo Daniel Maldini dopo lo stop per infortunio. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina».