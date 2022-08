Lazio specchio di Sarri: soddisfatte le richieste del tecnico sul mercato

C’è finalmente una squadra che assomiglia a Sarri: ascoltate le richieste del tecnico sul mercato che ora ha una formazione congeniale

Avere qualità ed essere disposti a correre il doppio. Queste sono le due caratteristiche ogni giocatore deve avere per andare bene a Maurizio Sarri. Due aspetti che devono assolutamente procedere di pari passo, altrimenti si perde il posto nel suo 4-3-3.

Il rinnovo di inizio giugno fino al 2025 prevedeva il proseguimento di un cambiamento iniziato l’estate scorsa e la risposta del patron è stata chiara e decisa. Ai sei acquisti del 2021 – Hysaj, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni e Romero – ne sono stati aggiunti altri otto in questa sessione con un incremento significativo sul piano degli investimenti. Il piano principale è chiaro e si può riassumere in profondità della panchina. A Sarri non è piaciuta la difficoltà nel pescare forze fresche dalla panchina nella passata stagione quindi all’undici iniziale competitivo senza riserve è stato di gran lunga preferito un gruppo solido in tutti i reparti.

L’altro obiettivo del tecnico biancoceleste era ringiovanire la terza rosa più anziana della Serie A (27,4 anni di media). Detto, fatto. Dentro la “generazione Z” con il 98’ Casale, il ’99 Maximiano, i 2000 Gila e Marcos Antonio e il 2002 Cancellieri. Età media abbassata a 25,1 anni. Lo riporta Il Messaggero.