Lazio, contro la Spal l’età media dei titolari era troppo alta

Lazio, in questa prima fase di campionato la squadra non riesce a giocatore sugli stessi ritmi per novanta minuti

L’esperienza paga. Ma certe volte no. E’ il caso della Lazio, reduce da due sconfitte consecutive contro Spal e Cluj. Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è un dato che deve far riflettere: è l’età media della squadra.

La Lazio scesa in campo a Ferrara aveva in campo 6 over 30 (Acerbi, Radu, Lulic, Leiva, Parolo e Caicedo), per un età media di 29 anni, la più vecchia dell’ultima giornata di Serie A.