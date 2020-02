Lazio Spal, Lazzari contestato dai tifosi ferraresi per l’esultanza

Lazio-Spal, contestato Lazzari fuori dallo stadio, dai tifosi ferraresi dopo l’assist vincente servito a Caicedo

Lazio-Spal è stato anche un faccia a faccia col passato per Murgia e Lazzari. L’ex centrocampista, infatti, è stato ceduto proprio per portare a Roma il terzino che, pian piano, è diventato uno dei punti cardine di Inzaghi. C’è infatti anche il suo zampino nella gara di oggi: è suo il passaggio vincente per Caicedo, oltre al palo clamorosamente colpito.

Una prestazione da applausi (come la sua stagione), che ha però fatto infuriare i suoi ex tifosi. Al ragazzo infatti, fuori dallo stadio, è stato contestato l’aver preso parte all’esultanza dopo la rete del compagno.