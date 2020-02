Lazio Spal, i convocati di Inzaghi: si rivedono Lukaku e Marusic FOTO

Lazio Spal, ecco la lista dei 23 convocati da mister Inzaghi per il match valido per la ventiduesima giornata di Serie A

Manca sempre meno a Lazio-Spal valida per il campionato di Serie A: una sfida che vale oro per mantenere la posizione alta in classifica e continuare a sognare. In attesa del match contro la squadra di Semplici, Inzaghi ha scelto i 23 ragazzi che saranno disponibili per la sfida dell’Olimpico. La novità è il ritorno di Lukaku e Marusic con la conferma di Luis Alberto. Indisponibili Correa, Patric e Cataldi.