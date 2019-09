Caicedo, firma del rinnovo in arrivo: l’ex Espanyol con la Lazio fino al 2022

La vicenda legata al rinnovo di Caicedo sembra essere pronta a concludersi: pronto un contratto dino al 2022 con 2 milioni di ingaggio

E’ durata più di quanto ci si aspettasse, ma la questione relativa al rinnovo di Felipe Caicedo con la Lazio sembra, finalmente, essere pronta a concludersi. Grazie anche all’opera di convincimento di Simone Inzaghi, l’ex Espanyol ha deciso di rimanere nella Capitale, firmato l’accordo. L’attaccante era atteso all’inizio della scorsa settimana a Formello, ma non si è presentato. Questo aveva causato la preoccupazione degli addetti ai lavori e della società, ‘spazzata’ dalle rassicurazioni dello stesso giocatore. Pronto per lui, riporta il Corriere dello Sport, un contratto fino al 2022, con due milioni di ingaggio. Il club, pur di non privarsi del ‘Panteron’ ha prolungato di un anno la scadenza rispetto a quanto era stato offerto precedentemente. Caicedo, poi, potrà facilmente raggiungere dei bonus, che faranno aumentare la cifra fissa. Infine, l’allenatore gli ha garantito che, lungi dall’essere semplice vice-Immobile, avrà modo di trovare lo spazio adeguato durante la stagione.

PROCESSO – Ieri, Caicedo si trovava a Valencia per assistere al processo che vece coinvolte Levante e Saragozza per una presunta combine nella stagione 2010-11. All’epoca, l’attaccante militava nel Levante, ed il suo nome sarebbe finito nella lista dei quarantuno indagati, segnalato poiché persona a conoscenza dei fatti.