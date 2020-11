Lazio sotto esame: ecco cosa rischia il club per il caso tamponi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili sanzioni a cui la Lazio potrebbe andare incontro per l’inchiesta della Procura Figc

In base a ciò che emergerà anche nell’audizione di oggi di Pulcini, la Procura valuterà la situazione, con tempi ampiamente più stretti rispetto a quelli della giustizia ordinaria. Le sanzioni, graduali in base alla violazione riscontrata, vanno dall’ammenda all’esclusione del campionato, passando da penalizzazione e retrocessione. La gravità verrà valutata «in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione», quindi la presenza o meno di dolo. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.