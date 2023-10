Lazio, sos Zaccagni e Felipe Anderson: il dato che incastra le ali di Sarri 

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri, un dato incastra le ali dei capitolini Zaccagni e Felipe Anderson

Sembrano essere andate ad intermittenza, in questo inizio di stagione, le “ali” di Maurizio Sarri. Ora anche i numeri dicono lo stesso. Come riportato stamen da Il Corriere dello Sport infatti, esattamente un anno fa (al netto di nove partite disputate dunque) i due talenti avevano messo a segno ben 4 gol in totale: rispettivamente tre per l’italiano ed 1 per il brasiliano.

Oggi invece sono la metà (una a testa) le reti confezionate dai due. Una statistica non indifferente, che al tempo stesso potrà diventare uno spunto su cui riflettere e migliorare per la Lazio ed il suo staff.