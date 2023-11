Lazio, è sos attacco: Immobile e non solo sul banco degli imputati 

L’attacco della Lazio è in emergenza e Ciro Immobile non è l’unica causa, vediamo cosa sta accadendo al reparto offensivo biancoceleste

L’inizio col freno a mano tirato di Ciro Immobile non è l’unica causa dell’emergenza che sta attraversando l’attacco della Lazio in questa prima parte di stagione. Sia chiaro, come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, molto del piazzamento in classifica della squadra allenata da Maurizio Sarri (nono posto con appena 16 punti conquistati in 11 partite) sarebbe figlio del cattivo rendimento del reparto offensivo dei capitolini. Ma guai a pensare che la “colpa” sia da attribuire meramente al centravanti della Nazionale.

Fino a questo momento, infatti, Ciro ha messo a segno 3 gol (colpendo altrettanti pali). Un dato al di sotto delle statistiche alle quali ci aveva abituato, ma che è (anche) complice delle noie muscolari e dall’alternanza con Castellanos che hanno caratterizzato l’avvio di campionato del numero 17. Da non dimenticare poi le performance di Zaccagni e Felipe Anderson, entrambi fermi ad una sola marcatura, mentre capaci di metterne a segno rispettivamente 10 e 9 (complessive) l’anno precedente.