Lazio, sorteggio Champions League: tutte le info. I biancocelesti sono pronti a ritornare nella massima competizione europea

Cresce l’attesa di rivedere la Lazio sul campo della massima competizione europea, intonare il consueto inno, e di scoprire chi saranno le prossime avversarie.

Per capire in quale girone sarà inserita la squadra capitolina bisognerà, però, attendere il 31 agosto. Attualmente sono in corso i turni preliminari, che si concluderanno con il ritorno degli spareggi tra il 29 e il 30 agosto, a quel punto le urne di Nyon saranno pronte a sorteggiare le squadre dare forma alla nuova competizione. Resta solo da definire l’orario.