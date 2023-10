Lazio, sorride Sarri: un titolare verso la prima chiamata in Nazionale

Sorride la Lazio di Maurizio Sarri, un titolare della squadra biancoceleste si avvia verso la prima convocazione in Nazionale

Ancora una partita di campionato e poi ci sarà spazio per la canonica sosta delle Nazionali. Lo sa molto bene il tecnico Maurizio Sarri che si prepara ad affrontare l’Atalanta prima di salutare quasi la metà del proprio organico per un’intera settimana.

Come riportato stamane sulle colonne de Il Corriere dello Sport chi potrebbe per la prima volta dire addio ai campi di Formello per trasferirsi momentaneamente in quelli di Coverciano è Nicolò Rovella. A differenza di quanto accaduto ad agosto infatti, il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti ha inserito il capitolino proprio tra i pre-convocati in previsione delle prossima gare degli azzurri.