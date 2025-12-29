Lazio, primo match del 2026 con buone notizie: Sarri recupera Guendouzi e Basic e vede la rosa al completo

Lazio, countdown al 2026: Sarri riabbraccia Guendouzi e Basic e ritrova (quasi) tutta la rosa. Tutti i dettagli

La Lazio entra nel 2026 con una doppia seduta programmata per preparare subito il big match contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri concederà ai suoi una sola giornata di pausa, il 1° gennaio. Oggi la squadra torna a Formello per una seduta di scarico alle 15, ma senza il tecnico, che sarà impegnato in un intervento programmato e rientrerà mercoledì pomeriggio. Domani, invece, sono previsti due allenamenti, alle 10.30 e alle 15, con pranzo al centro sportivo.

La sfida con il Napoli porterà finalmente il rientro di Guendouzi e Basic, assenze che avevano complicato l’ultima trasferta e costretto Sarri a una mediana ridotta all’osso. Con le squalifiche scontate, tornerà il terzetto titolare visto da Genoa‑Lazio in poi: Cataldi in regia, Guendouzi e Basic mezzali. Vecino, nonostante il gol a Udine, dovrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato a gara in corso.

Restano invece aperti i dubbi in attacco, che Sarri scioglierà solo a ridosso del match. A destra Isaksen insidia Cancellieri, mentre Noslin spera nella conferma da centravanti. Zaccagni è l’unico sicuro del posto. Nessun cambiamento, invece, in difesa: confermati Marusic e Pellegrini sulle fasce e la coppia Gila‑Romagnoli al centro.

