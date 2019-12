Lazio, Sorrentino: «Biancocelesti superiori alla Juve in tutto!»

Ivano Sorrentino ha parlato della sconfitta della Juventus in Supercoppa contro la Lazio

Ivano Sorrentino, fratello del più noto Stefano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della sconfitta di Riyad e molto altro. Ecco ciò che ha detto.

«La Lazio ha dimostrato in queste due partite di essere superiore sotto il lato fisico e mentale, ha messo in difficoltà la Juve come mai nessuna squadra. Trovare la causa è difficile, i bianconeri sono stati irriconoscibili contro la Lazio sia in Supercoppa che nella partita di campionato. Ha trovato sicuramente una Lazio che è la squadra più in forma del campionato italiano, non era il momento migliore per affrontarla, ma una grande squadra deve reagire, deve essere forte mentalmente ed essere più forte delle difficoltà».