Sorin svela: «La finale col Cruzeiro? Mi avevano già venduto alla Lazio…»

L’ex giocatore della Lazio, Sorin, ha rivelato un aneddoto avvenuto poco prima del suo trasferimento in biancoceleste

Una meteora in casa Lazio. L’avventura di Sorin con la casacca biancoceleste è durata poco meno di un anno, ma il giocatore ha avuto modo di raccontare quel passaggio in un aneddoto legato al periodo al Cruzeiro. Ecco l’aneddoto rivelato dal giocatore per O Tempo:

«Ricordo i titoli e quel gol nella finale di Sul-Minas, quando ero già stato venduto alla Lazio. Giocai senza assicurazione, è stato tutto molto folle, ma io sono così».