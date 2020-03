Lazio, la sorpresa per Mihajlovic: le sue maglie esposte nel pre gara

Lazio, una bella sorpresa all’Olimpico: nel pre gara sono infatti state esposte tutte le maglie indossate da Mihajlovic

Uno stadio Olimpico gremito quello di ieri a Roma. La Lazio ha vinto per 2-0 sul Bologna in una cornice di 40.000 spettatori. Gli stessi che ad inizio gara hanno riservato un caloroso benvenuto a mister Mihajlovic. Il serbo per la prima volta è tornato in quella che è stata casa sua per molti anni. Al giro di campo lo stadio è esploso e la commozione è stata tanta così come l’affetto dei biancocelesti.

Non solo, come riporta il Corriere dello Sport infatti, la società ha deciso di esporre prima del match tutte le maglie indossate da Sinisa dal 1998 al 2004, ovvero tutti gli anni in cui ha indossato l’aquila sul petto.