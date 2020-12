Lazio, sono già 6 i pareggi: eguagliato il dato dell’anno scorso

Il dato stagionale della Lazio relativo ai pareggi

Quando non si riesce a vincere, l’importante è non perdere. È stata questa la filosofia che ha permesso alla Lazio di superare il girone di Champions League con 10 punti, più della metà di quelli disponibili. Quest’anno sono già sei le volte in cui il segno X è risultato come esito finale dei match dei biancocelesti. Eguagliato il dato dell’anno scorso, contando però che quattro di questi sono arrivati in Champions League. In campionato, i pareggi sono arrivati contro Juventus ed Inter: due punti, da considerarsi per questo preziosi.