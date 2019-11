Lazio, sono 28 le reti segnate: secondo record della storia del club biancoceleste

Lazio, sono 28 i gol segnati alla 12^ giornata: solo due anni fa i biancocelesti avevano collezionato più reti

Dopo le delusioni europee, in campionato la Lazio sta andando davvero forte e attualmente galleggia nella zona Champions League. Ieri è stato dato il massimo da tutti i giocatori biancocelesti. Forse per questo i capitolini sono tornati a macinare record in attacco.

SECONDO STORICO RECORD – La Lazio ha segnato 28 gol – soltanto due anni fa (nel 2017/18, 34 marcature) erano state realizzate più reti nella storia del club – alla dodicesima giornata.