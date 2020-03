Lazio, solo applausi per Luis Alberto: è lui l’MVP del match contro il Bologna

Il numero 10 biancoceleste ha regalato delle magie che hanno incantato i 40.000 tifosi laziali presenti all’Olimpico

Con la maglia numero 10, Luis Alberto: il biancoceleste è l’MVP del match contro il Bologna, vinto 2-0 all’Olimpico. Il trionfo sugli emiliani ha portato la Lazio al primo posto in classifica. Lo spagnolo infatti ha sbloccato la partita al 18′ con un tiro fenomenale che ha fatto scoppiare di gioia i sostenitori sugli spalti, dando prova del suo grande talento. Insieme a lui erano candidati anche Correa, Patric e Strakosha ma per loro non c’è stato nulla da fare. Sul profilo Twitter del club il video che lo consacra come il migliore fra punizioni, passaggi e tiri in porta: