La Lazio soffre in difesa: 30 gol subiti in questo campionato

La Lazio di Simone Inzaghi, dopo il 3-1 di ieri sera contro l’Inter, è arrivata a 30 gol subiti nel campionato di Serie A

Un dato non molto entusiasmante quello riguardante il reparto arretrato. La Lazio, infatti, quest’anno soffre molto in difesa. Ieri sera, la super sfida con l’Inter si è conclusa 3-1 per i nerazzurri, che hanno conquistato i tre punti.

Con le tre reti del match di San Siro, dunque, la squadra allenata da Simone Inzaghi arriva a 30 gol subiti in campionato. Un dato molto negativo, soprattutto se si pensa alla stagione passata: la Lazio, infatti, ha concluso la Serie A 2019-2020 con 42 gol subiti.