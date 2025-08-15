Zaccagni Lazio, Sofascore premia il capitano: è lui il miglior calciatore della Serie A 2024/2025?

Zaccagni Lazio, l’ala biancoceleste è stata nominata il miglior giocatore del campionato? I criteri della votazione sull’attaccante

La stagione 2024/2025 di Serie A ha visto emergere con grande forza Mattia Zaccagni, premiato da Sofascore come miglior calciatore del campionato italiano. Il riconoscimento arriva grazie a statistiche di alto livello che testimoniano il rendimento costante del centrocampista offensivo della Lazio. Nelle 34 partite disputate, Zaccagni ha segnato 8 gol e fornito 6 assist, dimostrando non solo capacità realizzative, ma anche un’importante incisività in fase di costruzione del gioco.

Il portale Sofascore ha inoltre evidenziato il dominio nei duelli, con il 58% vinti, e una media voto di 7,34, valori che hanno contribuito a sancire la supremazia di Zaccagni rispetto agli altri giocatori della Serie A. La continuità di rendimento e la capacità di incidere in più fasi della partita hanno reso il centrocampista un punto di riferimento per la squadra guidata da Sarri, confermando quanto fosse centrale nel progetto tecnico del club.

Il riconoscimento ha avuto grande eco anche sui social: Zaccagni ha condiviso il post relativo al premio con la frase “Earned on the pitch, not in the jury room”, sottolineando come il valore di un calciatore si dimostri sul campo e non attraverso giudizi esterni o premi teorici. Questo atteggiamento evidenzia la mentalità vincente e professionale del giocatore, capace di mantenere alti standard di rendimento per tutta la stagione.

La Lazio, nel contesto della stagione passata, ha potuto contare su veterani esperti e giocatori di qualità come Zaccagni, capaci di guidare la squadra sia in campo che nello spogliatoio. L’over 30 Pedro, Vecino e compagni hanno creato un nucleo solido, mentre Zaccagni ha rappresentato l’elemento di dinamismo e creatività, fondamentale per il gioco offensivo di Sarri. Il riconoscimento Sofascore certifica quindi non solo il talento individuale, ma anche l’importanza strategica del giocatore all’interno del gruppo biancoceleste.

In sintesi, la stagione 2024/2025 ha visto Zaccagni emergere come leader tecnico e simbolo della Lazio, premiato dai numeri e dal rendimento costante sul campo, confermandosi uno dei protagonisti più importanti del campionato italiano.