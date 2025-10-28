 Lazio, la società ricorda Vincenzo Paparelli: «Dopo 46 anni il suo ricordo è sempre vivo». Il comunicato dei biancocelesti
Lazio, la società ricorda Vincenzo Paparelli: «Dopo 46 anni il suo ricordo è sempre vivo». Il comunicato dei biancocelesti

Lazio, la società ricorda Vincenzo Paparelli: «Dopo 46 anni il suo ricordo è sempre vivo». Il comunicato dei biancocelesti

30 minuti ago

La Lazio ricorda Vincenzo Paparelli: «Il suo ricordo vive ancora dopo 46 anni». Il messaggio della società

Sono trascorsi quarantasei anni da quel tragico derby in cui Vincenzo Paparelli, grande tifoso della Lazio, perse la vita sugli spalti. Un episodio doloroso che ha segnato per sempre la storia del calcio italiano e che continua a vivere nella memoria collettiva. Ancora oggi, il ricordo di Vincenzo resta vivo e la comunità biancoceleste si unisce con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, rinnovando ogni anno un sentimento di vicinanza.

Anche la società laziale ha voluto rendere omaggio a Paparelli, sottolineando quanto la sua figura sia diventata simbolo di un legame che va oltre il tifo e che unisce generazioni di sostenitori. Il suo nome rimane inciso nella storia del club e nel cuore dei tifosi, come monito e memoria di una passione che non si spegne, ma che si trasforma in un ricordo condiviso e indelebile. La nota del club:

COMUNICATO – Era il 28 ottobre 1979, giorno del derby Roma-Lazio, passato alla storia per la tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli.

Dopo 46 anni il ricordo di Vincenzo è sempre vivo nei nostri cuori.

