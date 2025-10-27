Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi. Tutte le informazioni

Pisa Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dello stadio Arena Garibaldi valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio ha superato la Juventus all’Olimpico e può festeggiare insieme ai propri tifosi, ma la gioia non deve trasformarsi in euforia. Dopo il triplice fischio e i cori sugli spalti, la squadra di Sarri ha subito rivolto lo sguardo al prossimo impegno, consapevole che la stagione richiede continuità e concentrazione.

In un’annata priva di competizioni europee, il match di giovedì rappresenterà il primo turno infrasettimanale per i biancocelesti. L’obiettivo sarà quello di sfruttare l’entusiasmo della vittoria contro i bianconeri per confermarsi anche in trasferta, lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà e i risultati negativi che hanno caratterizzato l’inizio del campionato.

La sfida contro il Pisa è in programma il 30 ottobre alle ore 20.45 presso la Cetilar Arena. L’incontro sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn, disponibile in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, e su Sky attraverso i canali dedicati, garantendo così a tutti i tifosi la possibilità di seguire la partita.

