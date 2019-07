Lazio, slittano le visite mediche di Lazzari: i motivi

Slittano le visite mediche di Lazzari, inizialmente fissate per lunedì mattina: problemi sulle modalità di pagamento

Come anticipato, le visite mediche di Manuel Lazzari con la Lazio erano state fissate a lunedì mattina. L’esterno si sarebbe dovuto recare in Paideia per sottoporsi ai test di rito prima di firmare il contratto che l’avrebbe legato al club capitolino. Qualcosa, però, sembra essere andato storto, al punto che le visite sono slittate. Come riportato sul proprio profilo Twitter dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Manuele Baiocchini, infatti, ad ostacolare la chiusura dell’operazione alcuni problemi sulle modalità di pagamento. Lunedì ci sarà un incontro in Lega tra i due presidenti, Lotito e Mattioli, per risolvere.