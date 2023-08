Lazio, Sky Sport rivela: «Ecco il numero di maglia scelto da Rovella»

Lazio, l’emittente televisiva rivela il numero di maglia che indosserà nella sua esperienza capitolina l’ex giocatore del Monza

Ci siamo, è tutto pronto per l’approdo alla Lazio di Nicolò Rovella il quale vestirà la maglia biancoceleste e sarà a disposizione di Sarri. Sky Sport ha rivelato quale sarà il numero di maglia dell’ex Monza

ROVELLA – Esordire a San Siro è stato sicuramente indimenticabile, qualcosa di speciale. Ho esordito praticamente a casa, sicuramente giocare contro l’Inter piena di campioni è stato un onore e un bel traguardo per me. Il numero 65? E’ l’anno di nascita di mio padre poi l’ho scelto alle prime volte in prima squadra. L’ho scelto in suo onore perché anche lui giocava a calcio e mi ha sempre seguito da bambino”. Chissà se Rovella tornerà all’antico con il 65 o se, invece, cambierà idea e sceglierà un numero tutto nuovo