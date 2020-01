Lazio, Sissoko: «Non pensavo che Immobile sarebbe diventato così forte»

Nella lunga intervista rilasciata a GianlucaDiMarzio.com in cui si racconta, l’ex Juventus parla anche di come era Immobile agli inizi

Dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato, il sito del mago del calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto uscire una bella intervista in cui Sissoko si racconta.

L’ex juventino ha raccontato anche il periodo in cui si allenava con l’allora giovane Immobile, ora bomber della Lazio: «Ciro ha lavorato tanto, per arrivare a questi livelli. Vi dico la verità: ai miei tempi era un giocatore normale, non pensavo sarebbe diventato così forte. Oggi lo vedo in campo e dico chapeau! I più giovani lo devono prendere d’esempio».