Lazio, Sinclair: «Immobile non è un giocatore adatto per la Premier»

Lazio, l’ex difensore giamaicano, Frank Sinclair non pensa che Immobile sia un giocatore adatto per la Premier League

Le grandi stagioni fatte da Ciro Immobile con la maglia della Lazio, lo portano inevitabilmente ad essere un obbiettivo di mercato di diverse squadre. Negli anni scorsi anche il Chelsea aveva fatto alcuni sondaggi per l’attaccante napoletano, senza però affondare il colpo. Semmai i Blues avessero in mente di puntare ancora sul bomber di Inzaghi, Frank Sinclair, ex difensore dei londinesi, sconsiglia di acquistarlo. Intervistato da GentingBet, il giamaicano ha affermato:

«La Lazio è un grande club con una grande reputazione, quindi il fatto che Immobile stia segnando molti gol è qualcosa che mi piace. Se hai intenzione di prendere un attaccante dall’estero, sicuramente il momento di fiducia che vive è un fattore da prendere in considerazione. Tuttavia, il campionato italiano è totalmente diverso: lì ci sono più opportunità di segnare e quando sei in un club come la Lazio, hai sempre la tua giusta dose di palle gol. Senza togliere nulla ai suo record in questa stagione, è un eccellente finalizzatore, ma per giocare in Premier League hai bisogno di più di questo, soprattutto se guardiamo al modo in cui il Chelsea gioca».