Silva, messaggi d’amore dei laziali sui social. Ma Tare gli ha dato un chiaro ultimatum

Sui social è bersagliato da messaggi d’amore, ma la decisione di David Silva stenta ad arrivare e le ore passano…

David Silva e la Lazio, i sostenitori biancocelesti spingono. I tifosi sperano di non dover vedere sfumare l’ennesimo colpo dopo l’ennesimo tormentone di mercato. Da Yilmaz e Giroud, da Bergessio a Cavani, da Nilmar a Eguren, tantissimi i profili trattati in questi anni e saltati all’ultimo secondo. Questa volta la caratura del giocatore in questione e le offerte economiche astronomiche dagli Emirati Arabi e dalla Spagna farebbero vacillare chiunque, ma i laziali si stanno portando avanti col lavoro e hanno letteralmente invaso le bacheche del calciatore che si svincolerà dal City il 31 agosto. “Vieni alla Lazio”, “Ora devi firmare”, “Ti aspettiamo ma muoviti”, ma soprattutto il leitmotiv tutto romano “Nun fa scherzi”, come a sollecitare il calciatore a non perdere altro tempo e sposare la causa Lazio: su Instagram impazza l’ansia biancoceleste. Ma l’ok del giocatore tarda ad arrivare, e se proseguiranno i tentennamenti da domani Tare virerà sul piano B, ancora segreto.