Lazio, si vota il “Player of the Year” del 2020: ecco i candidati

La Lazio ha annunciato che sono aperte le votazioni per il Player of the Year del 2020: ecco chi sono i quattro candidati

Gara dopo gara, i tifosi hanno votato sui profili social del club i vari migliori in campo. Quattro calciatori si sono distinti sugli altri per le prestazioni offerte: si tratta di Ciro Immobile, Sergej Milinkovic, Luis Alberto e Francesco Acerbi. Sono loro i quattro candidati per la vittoria del ‘Player of the Year’ del 2020. Questo il post dove si può esprimere la propria preferenza.