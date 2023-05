Buone notizie per la Lazio, si rivede Pellegrini: le condizioni del terzino

Arrivano buone notizie dalla seduta di allenamento mattutina della Lazio, riguardanti Luca Pellegrini.

Il terzino, non convocato per la trasferta di Udine per dei problemi fisici riscontrati sabato, oggi è tornato ad allenarsi in vista del match contro la Cremonese.