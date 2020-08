Lazio, si ritira l’ultimo portiere a cui hai segnato in Champions League

All’età di 39 anni la leggenda Iker Casillas annuncia il ritiro dal calcio: è l’ultimo portiere a cui la Lazio ha segnato in una fase a gironi di Champions League.

Iker Casillas ha annunciato l’addio al calcio. L’ex portiere di Real Madrid e Porto, lo scorso anno colpito da un infarto, appenderà gli scarpini al chiodo dopo una carriera straordinaria. “L’importante è il cammino che stai percorrendo e le persone che ti accompagnano, non la meta a cui conduce, perché quella, con il lavoro e la fatica, viene da sola e penso di poter dire, senza esitazione, che è stato il cammino e la meta sognata”, questo uno stralcio del lungo messaggio affidato dall’estremo difensore all’account Twitter. Casillas ha affrontato la Lazio nell’ultimo ventennio prima all’Olimpico, subendo una doppietta di Pandev nel 2-2 in terra romana, e poi al Bernabeu. E’ anche l’ultimo portiere a cui la Lazio ha segnato una rete in una fase a gironi di Champions League: nel 3-1 Blancos Iker subì il gol di Pandev prima di parare un calcio di rigore a Tommaso Rocchi al 92′ nel dicembre 2007.