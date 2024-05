Lazio, si progetta la prossima stagione: dubbi sul futuro di Isaksen, Rovella e non solo. Le ultime in vista del mercato estivo

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport dall’addio di Sarri all’avvento di Tudor alla Lazio sono cambiate le gerarchie: Kamada va verso la conferma ma forse il giapponese è l’unico giocatore non in discussione.

Zaccagni ha infatti appena rinnovato ma vorrebbe giocare nel suo ruolo, Guendouzi ha rinviato a fine stagione ogni decisione, ma i casi più spinosi sono certamente quelli di Rovella e Isaksen. Entrambi sono stati tagliati fuori con l’arrivo del croato: appena 23 minuti per Rovella (tornato anche da un lungo infortunio), e 144 per il danese. Anche Pedro a 36 anni ha accumulato più minuti 172 in 6 partite di Serie A. A loro si unisce anche la situazione di Luca Pellegrini che ha trovato poco spazio con Sarri e ancor meno con Tudor nonostante il cambio di modulo avesse dovuto favorirlo.