Lazio, si ferma anche la Ledesma Academy: «Restiamo a casa per ritrovarci con più gioia di prima» FOTO

Lazio, tutto lo sport e non solo sarà costretto a fermarsi almeno fino al 3 aprile. Tra i tanti c’è anche l’accademia di Ledesma

L’Italia e il mondo dello sport si fermano. La priorità ora è quella di sconfiggere il coronavirus per poter tornare il prima possibile alla vita di tutti i giorni. Questo il messaggio dell’ex capitano Ledesma che ha momentaneamente chiuso la sua Accademia.

«È brutto vedere i campi vuoti, e non sentire le voci dei mister e dei bambini; non poter riunire il mio prezioso staff ne’ prendere un caffè insieme: ma dobbiamo farlo, proprio perché ci vogliamo bene e la nostra forza è stata da sempre la grande unione. La famiglia ledesmaacademy #restaacasa per ritrovarsi con più gioia di prima».