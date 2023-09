Lazio, si chiude ufficialmente la campagna abbonamenti: il dato definitivo

Lazio, il club biancoceleste chiude ufficialmente la campagna abbonamenti: ecco il dato ufficiale

Dopo la chiusura per le partite di Champions, la Lazio ha decretato lo stop definitivo anche per la campagna abbonamenti relativa alle partite di Champions. Il dato definitivo può sorridere al club biancoceleste visto che ha registrato 30300, ed è un record per Lotito visto che il precedente era di 28731. Per quanto riguarda la Champions invece 22200